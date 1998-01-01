Украинский политолог Ковтун попал в базу данных сайта «Миротворец»

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, которого часто приглашают в качестве эксперта российские телеканалы, попал в базу «Миротворца». Официальной причиной его попадания в «список врагов Украины» якобы стало его участие «в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение». Также в его «деле» упоминается покупка квартиры в Москве.

Ковтун часто выражал свое мнение чересчур эмоционально и перебивал оппонентов, в результате чего нередко возникали драки, пишет портал strana.ua.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что митрополит всея Украины Онуфрий попал в базу «Миротворца».