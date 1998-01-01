Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС. Первый в истории страны российский корпус спасателей был создан почти тридцать лет назад. За это время служба стала мобильной и оснащенной по последнему слову техники. В ее составе не только спасатели и пожарные. Это и авиаторы, психологи, врачи, кинологи, водолазы, альпинисты и многие другие. Владимир Путин поздравил всех с профессиональным праздником, особо отметив значимость каждого спасателя.

— Люди, попавшие в беду, рассчитывают именно на вас, потому что уверены, помощь обязательно придет. А сотрудники МЧС сделают все возможное и невозможное, чтобы спасти главное — человеческие жизни. Мы будем и впредь укреплять уникальный кадровый потенциал министерства. Уделять самое серьезное внимание вопросам качественной, разносторонней подготовки и технического оснащения российских спасателей, — отметил Владимир Путин.

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Президент также подчеркнул, что на счету сотрудников МЧС миллионы спасенных жизней, сотни тысяч успешных операций как в России, так и за рубежом. В честь виновников торжества по всей стране сегодня пройдут праздничные мероприятия. Так, в Москве проведут несколько открытых концертов.

Показательный оркестр министерства выступит на станции метро «Курская» и в Центральном детском магазине на Лубянке. Тем самым музыканты завершат флешмоб «МЧС дарит музыку!», который стартовал две недели назад.