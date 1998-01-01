Жена Башарова пообщалась с журналистами после сообщений об избиении

Супруга актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова опровергает информацию, появившуюся в СМИ и слова своего брата Федора о том, что муж ее избил. По словам женщины, с ней все в порядке, и за помощью к медикам она не обращалась.

— Я дома, все в порядке. Нигде не в клиниках. Не знаю, как объяснить публикации, сама сейчас буду вести расследование, — заявила Елизавета порталу «Говорит Москва».

Как ранее рассказывал Пятый канал, брат жены Башаровой Федор рассказал, что актер избил его сестру. По словам мужчины, Марат сломал супруге нос. Более того, родственник Шевырковой отметил, что это уже не первая выходка Башарова. Федор предоставил фото, на котором его сестра запечатлена со сломанным пальцем. Как утверждает брат Елизаветы, — это тоже дело рук актера. Шурин Башарова собирается привлечь его к уголовной ответственности.