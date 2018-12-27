Фото: Волочкова украсила елку носками таинственного ухажера

Анастасия Волочкова снова интригует поклонников артефактами своего ухажера. Балерина опубликовала очередной эпизод приключений носков возлюбленного. На этот раз они оказались на новогодней ели в качестве украшений.

instagram @volochkova_art

— Лучшими новогодними и рождественскими подарками в этом году будут именно НОСКИ! «Носки года» можно не только носить, но использовать как елочные украшения! — подписала фотографию Анастасия.

В комментариях пользователи предположили, что новый жених Волочковой сбежал от нее босиком по снегу.

Ранее Анастасия озадачила подписчиков незамысловатой головоломкой. Звезда балета разместила фотографию ног в тех же носках и предложила угадать, кому какие конечности принадлежат.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 27 Дек 2018 в 3:35 PST

Ранее Пятый канал рассказывал о первой фотографии тайного спутника Волочковой.