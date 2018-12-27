Фото: Волочкова украсила елку носками таинственного ухажера

Анастасия Волочкова снова интригует поклонников артефактами своего ухажера. Балерина опубликовала очередной эпизод приключений носков возлюбленного. На этот раз они оказались на новогодней ели в качестве украшений.
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В комментариях пользователи предположили, что новый жених Волочковой сбежал от нее босиком по снегу.
Ранее Анастасия озадачила подписчиков незамысловатой головоломкой. Звезда балета разместила фотографию ног в тех же носках и предложила угадать, кому какие конечности принадлежат.
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Ранее Пятый канал рассказывал о первой фотографии тайного спутника Волочковой.