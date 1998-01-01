Кому лишняя вещь, а кому радость: Новогодние подарки можно подарить малоимущим

, 5:18 Репортаж 24

Депутат Госдумы предложил отдавать «ненужные» новогодние подарки малоимущим россиянам.

Фото, видео: Пятый канал

Россияне накануне Нового года рискуют выкинуть на ветер миллионы. Ненужными подарками, которые в огромном количестве скапливаются после праздников, заинтересовались в Госдуме.

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Народные избранники предлагают собирать нежеланные вещи и раздавать их малоимущим. Причем депутаты готовы начинать с себя. Что смогут передарить чиновники?

— Раскраска — копилка, можно сделать новогоднюю гирлянду, можно собрать слово, — говорит мама Евы.

Маленькая Ева подарки, которые папа принес с работы, не оценила. Даже не знает, что с ними делать. Рисовать еще толком не научилась, читать и подавно. Без тени сомнений девочка старательно складывает коробки, чтобы отдать другим детям.

— Дом это такое, которое не хочется, чтобы было захламлено. Хочется иметь дома то, чем мы пользуемся, — делится Анастасия Михайлова.

Вариант «на вырост» семья Михайловых тоже не рассматривает. Все-равно в следующем году что-нибудь обязательно подарят. Развивающие игры решили положить в специальный контейнер в одном из торговых центров.

В Госдуме с проблемой ненужных подарков знакомы не понаслышке. Чего только слугам народа не преподносят. И куда потом девать все это богатство непонятно. Ведь презент дороже трех тысяч сначала придется сдать на специальный склад. А потом еще и выкупить за свои кровные.

— Я уверен, что каждый из телезрителей сталкивался с ситуацией, когда по какой-то причине либо второй телефон подарили, который не нужен, либо подарили шубу, которая по размеру не подошла или спортивный костюм, — сказал депутат Госдумы Василий Власов.

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Депутат Власов предлагает все невостребованные подарки раздать малоимущим и нуждающимся. В Петербурге подобная система уже работает. Это сеть благотворительных магазинов. Вот только ни норковых шуб, ни дорогих смартфонов никто так ни разу и не принес. Одежда, обувь, игрушки. Что-то даже не первой свежести. Зато цены символические, а вырученные средства идут на благотворительность.

— Месяц назад целый вагон вещей по РЖД отправился в деревню на Алтае, — рассказала директор сети благотворительных магазинов Наталья Галичьян.

Мария Некрасова мать четверых детей. В этом магазине для нее все бесплатно. Взгляд сразу упал на игры в новенькой упаковке — те самые, что отдала семья маленькой Евы.

— Вот такая керамическая копилка — раскраска. Мои младшие дети трех и шести любят раскрашивать, — уверена Мария Некрасова.

Совершенно ненужный подарок превратился в отличный сюрприз на Новый год. Так что примерить роль деда Мороза может каждый. Главное, чтобы вещь была полезной. Нелепые сувениры и безвкусные сервизы даже даром никому не нужны.

 

Ранее Пятый канал сообщал о худших подарках на Рождество, которые когда-либо получали звезды Голливуда.

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