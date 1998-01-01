Предновогоднее чудо из Армавира, где женщина родила прямо в машине на скорости 100 километров в час. В автородах принимали участие и сотрудники ДПС, которые всю дорогу сопровождали молодых родителей. Малышка так спешила появиться на свет, что уже в больницу доставили и счастливую маму, и совершено здоровую девочку.

— Ехали в город Армавир, планировали рожать, но к вечеру.

О таких модных сейчас, партнерских родах, супруги Хорошуновы никогда не задумывались. А в присутствии сотрудников полиции при исполнени. Такое и присниться не могло. Все было, как в страшном фильме.

— Я родила в машине, да, получается так, — рассказала Анастасия Хорушунова.

Маленькая Влада, которую привезли в гости к дяде Юре с дядей Сережей, спокойно спит. И даже не подозревает, какой переполох устроила здесь месяц назад.

Как все было, Владимир Хорошунов помнит смутно. Говорит, когда жена начала рожать руки затряслись, охватила паника. Ее тоже. До роддома ехать 20 километров, а ребенок вот-вот появится на свет.

— Я перепугалась сильно за мужа. Почему? Ну не каждый мужчина это может пережить, когда жена рожает на заднем кресле в машине.

Отец девочки, вспоминает — гнал по дороге как сумасшедший, но уже понимал, что рожать придется вместе. За помощью обратился на ближайший пост ДПС.

— Во время несения службы остановился автомобиль, и водитель попросил оказать помощь и сопроводить до ближайшего роддома, — уточнил инспектор ОГИБДД и ДПС ОМВД России по Новокубанскому району Юрий Поздняков.

Погони, задержания, страшные аварии. На службе в полиции Юрий Поздняков и Сергей Кологривко не первый год, но с таким столкнулись впервые, решение приняли быстро.

— Я сообщил в дежурную часть, что покидаю пост, и начал сопровождать данный автомобиль, — сказал инспектор.

Старший лейтенант Поздняков уже морально готовился стать акушером. Но не пришлось. Роды прошли стремительно, в машине, на скорости почти сто километров в час.

— Посмотрев, что все нормально мы продолжили движение в роддом города Армавира. Сделали звонок в больницу, — вспоминает сотрудник ДПС.

Осмотрев пациентку врачи всех успокоили. Автороды прошли успешно — и мама, и ребенок чувствуют себя хорошо. Через несколько дней их выписали домой. А совсем скоро родители собираются крестить дочку. Кто будет крестным, уже конечно решили.

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