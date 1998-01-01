Стремительные роды в автомобиле — история со счастливым концом

, 0:51 Репортаж 27

Девочка родилась по дороге в перинатальный центр Армавира на скорости 100 километров в час.

Фото, видео: Пятый канал

Предновогоднее чудо из Армавира, где женщина родила прямо в машине на скорости 100 километров в час. В автородах принимали участие и сотрудники ДПС, которые всю дорогу сопровождали молодых родителей. Малышка так спешила появиться на свет, что уже в больницу доставили и счастливую маму, и совершено здоровую девочку.

— Ехали в город Армавир, планировали рожать, но к вечеру.

О таких модных сейчас, партнерских родах, супруги Хорошуновы никогда не задумывались. А в присутствии сотрудников полиции при исполнени. Такое и присниться не могло. Все было, как в страшном фильме.

— Я родила в машине, да, получается так, — рассказала Анастасия Хорушунова.

Маленькая Влада, которую привезли в гости к дяде Юре с дядей Сережей, спокойно спит. И даже не подозревает, какой переполох устроила здесь месяц назад.

Читайте также

«Счастье, которого ждала вся семья с трепетом и любовью» — Лиза Боярская

Как все было, Владимир Хорошунов помнит смутно. Говорит, когда жена начала рожать руки затряслись, охватила паника. Ее тоже. До роддома ехать 20 километров, а ребенок вот-вот появится на свет.

— Я перепугалась сильно за мужа. Почему? Ну не каждый мужчина это может пережить, когда жена рожает на заднем кресле в машине.

Отец девочки, вспоминает — гнал по дороге как сумасшедший, но уже понимал, что рожать придется вместе. За помощью обратился на ближайший пост ДПС.

 — Во время несения службы остановился автомобиль, и водитель попросил оказать помощь и сопроводить до ближайшего роддома, — уточнил инспектор ОГИБДД и ДПС ОМВД России по Новокубанскому району Юрий Поздняков.

Погони, задержания, страшные аварии. На службе в полиции Юрий Поздняков и Сергей Кологривко не первый год, но с таким столкнулись впервые, решение приняли быстро.

— Я сообщил в дежурную часть, что покидаю пост, и начал сопровождать данный автомобиль, — сказал инспектор.

Старший лейтенант Поздняков уже морально готовился стать акушером. Но не пришлось. Роды прошли стремительно, в машине, на скорости почти сто километров в час.

— Посмотрев, что все нормально мы продолжили движение в роддом города Армавира. Сделали звонок в больницу, — вспоминает сотрудник ДПС.

Осмотрев пациентку врачи всех успокоили. Автороды прошли успешно — и мама, и ребенок чувствуют себя хорошо. Через несколько дней их выписали домой. А совсем скоро родители собираются крестить дочку. Кто будет крестным, уже конечно решили.

Ранее Пятый канал сообщал, исследователи выяснили, как время года, в которое человек родился, влияет на его характер.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

1:23
В Кремле подвели итоги Года добровольца и посетили «Елку желаний»
1:02
В России запретили устраивать бои с участием животных
0:57
Президент подписал законы, смягчающие ответственность за лайки и репосты
0:56
Стриптиз отменяется: начинающая стриптизерша не устояла на стрипах — видео
0:51
Стремительные роды в автомобиле — история со счастливым концом
0:19
««Мне так спокойнее» — Анфиса Чехова спит в одной кровати с шестилетним сыном
0:01
28 декабря — Международный день кино
23:54
В МВД объяснили, почему нужно внести изменения в паспорт РФ 
23:41
Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова обокрали по пути из Петербурга в Москву
23:29
В Петербурге неизвестные превратили уличные ели в «отряд «Ку-клукс-клана»
23:14
Песков рассказал о своем любимом виде спорта
23:03
Стала известна причина нападения на церковь в Вене
22:57
ВКонтакте начала тестирование функции зашифрованных видеозвонков с компьютеров
22:41
Политолог Ковтун считает, что «Миротворец» включил его в список для саморекламы
22:28
Песков пошутил, что сбежал с работы ради премьеры нового шоу Навки
22:16
Двушечку! Тимати подарил московскую квартиру случайной поклоннице
21:58
Поклонники солистки IOWA в восторге от ее нового видеоролика
21:47
«Бармаглот» в деле: Создатели «Черного Зеркала» анонсировали новый эпизод
21:27
Уэйна Руни обыскали перед входом на стадион Олд Траффорд
21:15
Стали известны подробности избиения Башаровым своей супруги

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Только на Пятом! «Вся правда о праздничном столе»

Специально для своих зрителей Пятый составил рейтинг самых популярных новогодних блюд и выяснил, как выбрать действительно качественные продукты и напитки, которые будут не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

80 лет — время побед: Пятый канал подводит итоги года

2018-й год по праву войдет в историю Пятого канала, как один из самых успешных и ярких периодов.

5-tv.ru

Реклама