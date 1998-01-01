«Счастье, которого ждала вся семья с трепетом и любовью» — Лиза Боярская

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Актриса Елизавета Боярская откровенно о рождении сына и простом женском счастье.

Фото, видео: Пятый канал, Instagram @lizavetabo

Елизавета Боярская спустя три недели после родов дала эксклюзивное интервью телеканалу «Известия». Актриса призналась, что абсолютно счастлива — все свое время проводит дома, очень этому рада, но надолго задерживаться в декретном отпуске не планирует.

— Сейчас самые такие первые месяцы, самые важные. Домашние. Когда от дома отлучаться чревато. Поэтому в течение двух месяцев надо все наладить, потому уже можно будет потихонечку куда-то отлучаться, — говорит актриса.

Отлучаться Елизавета Боярская планирует на репетиции. Ее возвращения на сцену с нетерпением ждут зрители и вся труппа Малого Драматического театра. А с маленьким Гришей в это время будут сидеть, как водится, бабушка с дедушкой. Для них рождение внука стало долгожданным событием.

— Счастье, которого ждала вся семья с невероятным трепетом и любовью. И все выбежали, когда мы приехали, выбежали чуть ли не в домашних тапочках на улицу — встречать. Все рады, что мальчик. Вроде бы, когда его не было и так все было дома гармонично, полноценно — и старший ребенок, и вся семья дома. А тут вот еще больше. Еще большим счастьем и теплом наполнился дом. Хотя вроде так ничего не изменилось, семья стала еще более полноценной, — поделилась молодая мама.

У Елизаветы Боярской и ее супруга Максима Матвеева есть старший сын Андрей. Вся актерская семья поздравляет наших зрителей с наступающим Новым годом.

Ранее Пятый канал публиковал видео с прогулки детей Сергея Безрукова, со дня рождения сына знаменитого актера прошел месяц.

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