Нас не догонят! Комплекс «Авангард» недосягаем для существующих противоракет

В правительстве сообщили о скорости боевого блока гиперзвукового комплекса «Авангард», которую удалось достичь в ходе испытаний, передает RT.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, ракета достигла скорости около 27 Махов (33 тысячи километров в час). Это делает его недосягаемым для любых видов существующих систем ПРО. Кроме того, противник не сможет спрогнозировать траекторию движения «Авангарда», поскольку боевой блок может маневрировать как по курсу, так и по тангажу (углу).

26 декабря в ходе учебного пуска с полигона в Оренбургской области крылатый блок менее чем за 40 минут достиг цели на Камчатке.

Ранее Пятый канал рассказывал о реакции Запада на успешные испытания ракетного комплекса «Авангард».