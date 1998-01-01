Названо имя нового председателя совета директоров «Русала»

, 7:19 21

Пресс-служба компании сообщает, что Жан-Пьер Тома вступит в должность с 1 января 2019 года.

Фото: Пятый канал, la-croix.com

Председателем совета директоров компании «Русал» стал Жан-Пьер Тома. Об этом сообщает ФАН, со ссылкой на официальное заявление пресс-службы корпорации.

— Компания «Русал» рада сообщить, что независимый неисполнительный директор компании Жан-Пьер Тома назначен председателем совета директоров компании. Решение вступит в силу с 1 января 2019 года, — говорится в документе, размещенном на сайте компании.

Между тем, уходящий в отставку с поста председателя совета директоров Маттиас Варниг отметил, компания в ожидании того момента, когда будет исключена из санкционного списка OFAC, понимает, что оказалась на новом этапе стратегического развития. И логично, что измения коснутся и руководящего состава «Русала».

Жан-Пьер Тома появился в совете компании «Русал» в роли независимого неисполнительного директора летом 2018 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что руководство «Русала» приняло решение перерегистрировать компанию в России из-за ее попадания под санкции США.

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