Автобус врезался в остановку на улице Сергея Акимова в Нижнем Новгороде, 28 декабря. В результате наезда общественного транспорта погибла пожилая женщина 48 года рождения. Кроме этого пострадали двое детей — внуки погибшей — четырех и шести лет.
По предварительной версии, водитель транспортного средства не справился с управлением.
На месте работают следователи и сотрудники экстренных служб— обстоятельства выясняются.
Ранее Пятый канал видео с места аварии в Петербурге, где внедорожник сбил мать с тремя детьми.