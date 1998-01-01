Автобус врезался в остановку на улице Сергея Акимова в Нижнем Новгороде, 28 декабря. В результате наезда общественного транспорта погибла пожилая женщина 48 года рождения. Кроме этого пострадали двое детей — внуки погибшей — четырех и шести лет.

По предварительной версии, водитель транспортного средства не справился с управлением.

Пятый канал

На месте работают следователи и сотрудники экстренных служб— обстоятельства выясняются.

Ранее Пятый канал видео с места аварии в Петербурге, где внедорожник сбил мать с тремя детьми.