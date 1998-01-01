NI высмеял «предупреждение» западных стран России в Черном море

Запад послал России военный сигнал, однако он был слабоватым. Так журналисты National Interest отозвались о прибытии в порт Одессы корабля британских ВМС «Эхо» спустя несколько недель после инцидента в Керченском проливе.

Глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон назвал присутствие судна в акватории Черного моря предупреждением для России и знаком того, что Украина может рассчитывать на «надежного партнера». Американские военные обозреватели изучили характеристики корабля и заключили, что он не представляет никакой военной угрозы. По словам журналистов, все, что может «Эхо» —это выполнять научные задачи, так как это гидрографическое судно, передает ФАН.

— «Эхо» вооружено легче, чем украинские корабли, задержанные в Черном море, — пишет National Interest

Ранее Пятый канал публиковал кадры прибытия британского корабля «Эхо» в Одессу.