NI высмеял «предупреждение» западных стран России в Черном море

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Американский журнал National Interest назвала военное «предупреждение» в виде корабля «Эхо» сомнительным.

Фото: www.globallookpress.com

Запад послал России военный сигнал, однако он был слабоватым. Так журналисты National Interest отозвались о прибытии в порт Одессы корабля британских ВМС «Эхо» спустя несколько недель после инцидента в Керченском проливе.

Глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон назвал присутствие судна в акватории Черного моря предупреждением для России и знаком того, что Украина может рассчитывать на «надежного партнера». Американские военные обозреватели изучили характеристики корабля и заключили, что он не представляет никакой военной угрозы. По словам журналистов, все, что может «Эхо» —это выполнять научные задачи, так как это гидрографическое судно, передает ФАН.

— «Эхо» вооружено легче, чем украинские корабли, задержанные в Черном море, — пишет National Interest

Ранее Пятый канал публиковал кадры прибытия британского корабля «Эхо» в Одессу.

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