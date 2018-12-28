«Отожгла!»: Пугачева исполнила эротический танец на дне рождения жены Крутого

Певица Алла Пугачева снялась в ролике в честь дня рождения жены композитора Игоря Крутого Ольги. На нем Примадонна зажигательно танцует, а в какой-то момент даже кокетливо приподнимает ножку, касаясь спиной стены, пишет Дни.ру.

Именинница предложила своим гостям записать видео, где каждый из них бы исполнил характеризующий их танец. Пугачевой, по-видимому, эта идея очень понравилась.

Стоит также отметить, что бывшая звезда эстрады, помимо танца, выделилась и нарядом, который она выбрала для похода на праздник. Это эффектная юбка-шорты и ботфорты в сочетании с затемненными очками и копной распущенных рыжих волос.

— Ого, а Пугачева-то не стареет! — написал в комментариях под роликом, размещенным в Instagram, один из поклонников.

— Все бы так отжигали в 69 лет! — добавил другой.

Ранее Пятый канал сообщал, что Алла Пугачева готовит юбилейный концерт. Она выступит после почти девятилетнего молчания.