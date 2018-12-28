«Отожгла!»: Пугачева исполнила эротический танец на дне рождения жены Крутого

, 14:26 Видео 404

Примадонна произвела настоящий фурор среди поклонников.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @welcomepoint

Певица Алла Пугачева снялась в ролике в честь дня рождения жены композитора Игоря Крутого Ольги. На нем Примадонна зажигательно танцует, а в какой-то момент даже кокетливо приподнимает ножку, касаясь спиной стены, пишет Дни.ру.

Именинница предложила своим гостям записать видео, где каждый из них бы исполнил характеризующий их танец. Пугачевой, по-видимому, эта идея очень понравилась.

Стоит также отметить, что бывшая звезда эстрады, помимо танца, выделилась и нарядом, который она выбрала для похода на праздник. Это эффектная юбка-шорты и ботфорты в сочетании с затемненными очками и копной распущенных рыжих волос.

— Ого, а Пугачева-то не стареет! — написал в комментариях под роликом, размещенным в Instagram, один из поклонников.

— Все бы так отжигали в 69 лет! — добавил другой.

Ранее Пятый канал сообщал, что Алла Пугачева готовит юбилейный концерт. Она выступит после почти девятилетнего молчания.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

15:11
Сирийские военные взяли Манбидж под контроль
15:05
Как живут обычные китайцы — фотопутешествие по Поднебесной
14:55
Проект «Авангард» могли закрыть четыре года назад
14:32
Москва и Лондон договорились о восстановлении дипмиссий
14:26
«Отожгла!»: Пугачева исполнила эротический танец на дне рождения жены Крутого
14:23
Немецкий спортивный директор ФК «Локомотив» Штоффельсхаус покидает пост
14:20
Путин и Лукашенко второй раз за неделю проведут переговоры
13:53
«Большой успех!» — на Крымском мосту подвели итоги знакового 2018 года
13:44
«Со стороны Украины исходит серьезная угроза»: В Крыму пояснили усиление границы
13:30
NI высмеял «предупреждение» западных стран России в Черном море
13:24
«Мужчина ползал и кричал»: очевидица рассказала о нападении на скорую в Петербурге
12:58
Бизнесмена Михальченко приговорили к колонии за контрабанду алкоголя
12:50
Почему Барбара Брыльска не общается с Пугачевой
12:43
Видео: Австралийская птица эму снесла яйцо в 45-градусный мороз в Иркутске
12:20
Путин подписал закон о продлении оплаты штрафов со скидкой
12:06
Самые популярные маршруты: чем удивит Крым в новогодние каникулы
11:56
Ох, уж эта улыбка: Андрей Малахов выложил фото с DJ Грувом из детского сада
11:35
Новое обновление Instagram назвали самым ужасным за всю историю
11:26
ТОП-10 марок красной икры по версии «Роскачества»
11:18
Момент столкновения локомотива и маршрутки в Петербурге попал на видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Итоги роста Пятого канала в соц. медиа

В 2018 году Пятый активно развивал свое влияние в Интернете. Официальный портал канала установил в октябре сразу несколько рекордов посещаемости. Аудитория сайта увеличилась почти на 1 млн человек и составила рекордные 10 млн человек.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Доля Пятого канала в категории «Все 4+» по итогам 2018 года выросла до 6,3%

Средняя доля Пятого канала в категории «Все 4+» в 2018 году составила 6,3%. В 2016-м она равнялась 5,8%.

5-tv.ru

Реклама