Фанаты Пугачевой за несколько часов раскупили билеты на юбилейный концерт

Поклонники легендарной певицы Аллы Пугачевой за несколько часов раскупили билеты на ее юбилейный концерт, который примадонна планирует дать весной 2019 года в честь своего 70-летия. Об этом сообщает РИА Новости.

— Билеты действительно раскупили быстро. Все, что поступило, попало в продажу. Всего билетов было около тысячи, — рассказали агентству в пресс-службе Государственного Кремлевского Дворца, где состоится выступление.

Согласно информации на официальном сайте Кремлевского Дворца, концерт под названием «Алла Пугачева. P. S.» пройдет 17 апреля. Отмечается, что билеты можно было приобрести только в кассе. Информация об их цене не указана.

Примадонна объявила об окончании музыкальной карьеры в 2010 году и с тех пор ни разу не выходила на сцену.

Ранее Пятый канал сообщал, как у Аллы Пугачевой начался роман с Максимом Галкиным.