Немецкий спортивный директор ФК «Локомотив» Штоффельсхаус покидает пост

Спортивный директор футбольного клуба «Локомотив» Эрик Штоффельсхаус заявил телеканалу «360», что покинет свой пост в конце сезона.

48-летний топ-менеджер команды отметил, что не будет продлевать истекающий летом контракт из-за перемен в управленческом составе железнодорожников.

— Таким образом, у будущего руководства будет возможность вовремя отреагировать на изменения, а я смогу без спешки позаботиться о своей будущей карьере , — пояснил Штоффельсхаус.

Немецкий специалист был приглашен на работу в 2017 году. При нем «Локомотив» принял в свои ряды перуанского форварда Джефферсона Фарфана, а после завоевания чемпионства в России — защитника сборной Германии Бенедикта Хеведеса и поляка Гжегожа Крыховяка.

Штоффельсхаус заявил, что пока не знает, где будет работать в будущем, и сообщил, что на его место в «Локомотиве» придет Владимир Кузьмичев.

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