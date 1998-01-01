Курирующий вопросы российской оборонной промышленности вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новейший стратегический проект «Авангард» могли закрыть четыре года назад, пишет RT.

Дальнейшую судьбу гиперзвукового комплекса обсуждали на совещании у президента Владимира Путина. На вопрос Верховного главнокомандующего конструктор «Авангарда» заверил, что разработка «Авангарда» завершится успехом.

Борисов отметил, что комплекс «рождался достаточно тяжело», однако испытания подтвердили заявленные разработчиками характеристики.

26 декабря в ходе учебного пуска в Оренбургской области крылатый блок «Авангарда» поразил условную цель на полигоне Кура на Камчатке. В ходе полета боевая часть комплекса достигла скорости 27 Махов (около 33 тысяч километров в час). Стремительность и траектория движения «Авангарда» делают его неуязвимым для существующих в мире систем противоракетной обороны.

Как ожидается, первые гиперзвуковые комплексы заступят на боевое дежурство Домбаровской дивизии РВСН в 2019 году.