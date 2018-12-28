Английская актриса Кира Найтли призналась, что всегда мечтала справлять нужду стоя, пишут Дни.ру.

Британка отметила, что с детства вела себя как мальчик. Кроме того, ей всегда импонировали мужские роли в кино — например, персонаж Аля Пачино в «Крестном отце».

Актриса заявила, что всегда хотела иметь способность справлять малую нужду стоя, но никогда не хотела бы обладать мужским половым органом.

— Возможность делать это стоя — очень удобно. Ты просто вытаскиваешь его и все. Но сама идея иметь что-то уязвимое, болтающееся между ног мне не нравится, — пояснила Кира.

Ранее Пятый канал рассказывал о феминистском эссе Найтли, в котором актриса раскритиковала безупречный образ Кейт Миддлтон.