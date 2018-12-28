«Делать это стоя» — Кира Найтли призналась, почему завидует мужчинам

, 15:24 149

Британская кинозвезда рассказала о способности сильного пола, которой хотела бы обладать.

Фото: instagram @keira_knightley_

Английская актриса Кира Найтли призналась, что всегда мечтала справлять нужду стоя, пишут Дни.ру.

Британка отметила, что с детства вела себя как мальчик. Кроме того, ей всегда импонировали мужские роли в кино — например, персонаж Аля Пачино в «Крестном отце».

Актриса заявила, что всегда хотела иметь способность справлять малую нужду стоя, но никогда не хотела бы обладать мужским половым органом.

— Возможность делать это стоя — очень удобно. Ты просто вытаскиваешь его и все. Но сама идея иметь что-то уязвимое, болтающееся между ног мне не нравится, — пояснила Кира.

Ранее Пятый канал рассказывал о феминистском эссе Найтли, в котором актриса раскритиковала безупречный образ Кейт Миддлтон.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

16:45
Самарскому министру пришлось извиняться за совет малоимущим семьям
16:38
Какая погода ждет россиян в новогоднюю ночь — прогноз Гидрометцентра
16:25
Дрозденко назвал сроки окончания строительства корпусов ЖК «Силы природы»
16:20
Видео: Лихач разбил люксовый Maybach во время дрифта у «Зенит Арены»
16:08
Скорая беспомощность: в Москве и Петербурге напали на сотрудников неотложки
15:51
Как создаются украшения — фоторепортаж из ювелирной мастерской в Петербурге
15:49
«Маколей Маколей Калкин Калкин» — главный герой фильма «Один дома» сменит имя
15:39
«Шатдаун» в США: конгресс вновь не смог договориться по бюджету
15:36
Почему принц Уильям проигнорировал Меган Маркл в церкви
15:30
Китай в лицах — один день из жизни туристки с фотоаппаратом
15:24
«Делать это стоя» — Кира Найтли призналась, почему завидует мужчинам
15:19
Как сохранить стройную фигуру во время новогодних праздников — советы диетолога «СОГАЗ»
15:11
Сирийские военные взяли Манбидж под контроль
15:05
Как живут обычные китайцы — фотопутешествие по Поднебесной
14:55
Проект «Авангард» могли закрыть четыре года назад
14:32
Москва и Лондон договорились о восстановлении дипмиссий
14:26
«Отожгла!»: Пугачева исполнила эротический танец на дне рождения жены Крутого
14:23
Немецкий спортивный директор ФК «Локомотив» Штоффельсхаус покидает пост
14:20
Путин и Лукашенко второй раз за неделю проведут переговоры
13:53
«Большой успех!» — на Крымском мосту подвели итоги знакового 2018 года

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Итоги роста Пятого канала в социальных медиа

В 2018 году Пятый активно развивал свое влияние в Интернете. Официальный портал канала установил в октябре сразу несколько рекордов посещаемости. Аудитория сайта увеличилась почти на 1 млн человек и составила рекордные 10 млн человек.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Правдой» долю не испортишь. Пятый канал подсчитал свои успехи за год

Пятый канал стало смотреть больше народу, и у экранов он задерживается всё дольше.

5-tv.ru

Реклама