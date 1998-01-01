Путешественница «баба Лена» госпитализирована в тяжелом состоянии

Знаменитая сибирская путешественница Елена Ерхова, известная как «баба Лена», находится в онкологическом центре Красноярска. Об этом trk7.ru сообщили в медицинском учреждении.

На прошлой неделе пенсионерку госпитализировали в больницу, а о ее переводе в онкоцентр стало известно сегодня. Красноярцы сообщают в социальных сетях, что состояние пациентки оценивается как тяжелое. Медики диагноз не уточняют.

Последние годы баба Лена путешествовала по всему мира на деньги, которые откладывала с пенсии. В 2017 году Елена Ерхова приняла участие в мотопробеге по Германии.