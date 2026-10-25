Умер Владимир Курочкин, ведущий артист театра «Чеховская студия»

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 139 0

Актер посвятил сцене почти 20 лет и исполнил множество разноплановых ролей.

Умер Владимир Курочкин — что известно

Фото: мелиховский театр «Чеховская студия»

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Актер театра «Чеховская студия» Владимир Курочкин умер на 42-м году жизни. Об этом сообщил музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово».

«Коллектив музея-заповедника А. П. Чехова „Мелихово“ и театра „Чеховская студия“ приносит самые глубокие и искренние соболезнования семье, близким и друзьям Владимира. Скорбим вместе с вами. Светлая память», — говорится в сообщении.

Владимир Курочкин родился 20 декабря 1984 года. В 2000 году он окончил детскую театральную школу имени А. Калягина в Вятских Полянах, а в 2008-м завершил обучение в ГИТИСе.

После выпуска артист присоединился к мелиховскому театру «Чеховская студия» и оставался одним из ведущих участников труппы почти 20 лет. За это время он сыграл множество разноплановых ролей. Среди его работ — Иван Войницкий в спектакле «Дядя Ваня», Иван Иваныч и гусь в постановке «Сон Каштанки», а также роли в «Вишневом саде», «Психопатах» и «Заповеднике». Курочкин также участвовал в постановках «Сказка о потерянном времени» и «Чижик-Пыжик, где ты был».

Помимо театра он снимался в кино и сериалах. В его фильмографии — картина «Все по закону» и сериал «С чего начинается Родина».

Ранее 5-tv.ru писал о смерти актера Андрея Терентьева, известного по сериалу Пятого канала «Филин». Артист скончался в возрасте 44 лет.

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Умер Владимир Курочкин, ведущий артист театра «Чеховская студия»

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