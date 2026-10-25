Собянин: платформе «МЭШ» нет прямых аналогов ни в одной стране мира

Московская электронная школа (МЭШ) стала фундаментом для развития образовательных платформ в регионах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

По его словам, в текущем году к платформе подключились еще пять субъектов РФ. Развитие столичного образования будет сопровождаться внедрением цифровых решений проекта, которому исполнилось 10 лет.

«За 10 лет „МЭШ“ превратилась в крупнейшую образовательную платформу, аналогов которой нет ни в одной стране мира», — приводит его слова телеканал.

Платформа послужила базой для создания региональных образовательных платформ. Ранее цифровые сервисы проекта активно применялись в шести субъектах Российской Федерации — Калужской, Московской и Тюменской областях, республиках Дагестан и Татарстан, Ямало-Ненецком автономном округе. Теперь к ним добавились еще пять регионов: Вологодская, Мурманская и Тверская области, а также республики Башкортостан и Карелия.

О том, как изменилась столица за последние годы, какие инициативы, направленные на повышение комфорта горожан, реализуются сейчас и что ожидает Москву и ее жителей в ближайшем будущем, можно узнать в масштабном спецпроекте на портале mos.ru, посвященном развитию ключевых сфер Москвы. В их числе транспорт, промышленность, здравоохранение, образование, спорт и строительная сфера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о проектировании и строительстве в столице 11 «школ будущего».

По его словам, программа «Моя школа» предполагает реконструкцию действующих учебных заведений с целью привести их в соответствие с актуальными требованиями.

Однако, как отметил градоначальник, не каждое здание образовательного учреждения поддается модернизации до необходимого уровня, поэтому возникает потребность в новых постройках. Всего в городе планируется создать 15 подобных школ, при этом по 11 из них работы уже ведутся.

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