Рыбий жир не работает? Исследование свойств Омега-3 вызвало тревогу у ученых

С детства нам внушали, что рыбий жир — универсальный продукт для укрепления здоровья, который принимают и дети, и взрослые. Долгое время считалось, что он помогает работе сердца, суставов и нервной системы. Однако недавнее исследование ученых из Университета Южной Калифорнии (USC) дало неожиданный результат. Подробнее о том, как на самом деле работает Омега-3, читайте в новом материале 5-tv.ru.

Рыбий жир не работает сам по себе: почему исследование из USC разочаровало ученых

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru эндокринолог Анастасия Самойлова рассказала, что в ходе двухлетнего клинического испытания с участием 365 человек в возрасте от 55 до 80 лет, имевших высокий риск болезни Альцгеймера, выяснилось: прием Омега-3 жирных кислот не замедляет потерю памяти и не защищает гиппокамп — главный центр памяти — от усыхания.

«Однако делать вывод о том, что рыбий жир бесполезен, это биохимическая ошибка. Исследование не обесценивает Омега-3, оно лишь доказывает: эта жирная кислота не является монотерапией, она не работает в отрыве от общего метаболического статуса организма», — сказала доктор.

Главный парадокс исследования USC заключается в следующем: анализы подтвердили, что жирные кислоты успешно выполнили свою работу по доставке. Уровень докозагексаеновой кислоты (DHA) в спинномозговой жидкости участников вырос на 17%. То есть «строительный материал» до мозга доехал.

Тем не менее память не улучшилась. Почему? Потому что Омега-3 — это фундамент и кирпичи, а не прораб. Если у человека уже запущен процесс нейродегенерации, есть хроническое воспаление сосудов, инсулинорезистентность или дефицит других витаминов, один лишь рыбий жир не сможет остановить обрушение здания.

Мозг — это самая метаболически активная ткань. Чтобы Омега-3 не просто плавала в мембранах, а реально защищала нейроны, должны совпасть четыре условия, которые в исследовании USC, скорее всего, не были учтены в полной мере.

Неправильная дозировка и дешевые добавки: почему исследование USC не дало нужного эффекта

Анастасия Самойлова поделилась своим видением ситуации и объяснила, почему исследование ученых из Университета Южной Калифорнии могло дать такой результат.

«Первая причина — проблема биодоступности. Полинасыщенные жирные кислоты — это липиды, их абсорбция в желудочно-кишечном тракте критически зависит от присутствия других Жиров. Если пациент принимает Омега-3 натощак или с низкой жировой диетой, коэффициент усвоения падает», — сказала врач.

Анастасия Самойлова подчеркнула, что для эффективной работы добавка должна приниматься строго вместе с едой или сразу после приема пищи, содержащей жиры, будь то яичный желток, сливочное масло или животный жир.

«Вторая причина. Критическая разница в дозировке», — сказала эндокринолог.

В массовом сознании закрепились профилактические дозы: 300, 500 или 800 миллиграмм. Этого, как отметила Анастасия Самойлова, достаточно для поддержания базового уровня у здорового человека, но для воздействия на нейровоспаление (защиту от Альцгеймера) — нет. Чтобы в полной мере ощутить пользу Омега-3, нужно принимать терапевтические дозы — это минимум 2000 миллиграмм в сутки.

Большинство людей, покупая банку и видя надпись 1000 миллиграмм рыбьего жира, не смотрят на состав, а там активных кислот может быть всего 150 200 миллиграмм. При таких дозировках клинически значимого эффекта не произойдет.

«Третья причина. Химическая формула молекулы. Качество сырья определяет результат», — отметила доктор.

В аптеках большинство добавок Омега-3 представлены в форме этиловых эфиров. Чтобы они усвоились, организму нужно потратить энергию на их расщепление. У людей старше 50 лет, у которых снижена кислотность желудка и функция поджелудочной, этот процесс идет крайне плохо.

«Золотым стандартом является реэтерифицированная триглицеридная форма. Она идентична той, что содержится в рыбе, и усваивается в разы эффективнее. Если форма не указана на этикетке, скорее всего, это дешевое сырье», — поделилась эндокринолог.

И последняя — четвертая — причина, по которой результаты исследования Омега-3 могли привести к удручающему результату — метаболическая синергия. Добавка не функционирует изолировано. Ее нужно принимать вместе с другими полезными веществами, в том числе с витамином D. Именно он выступает регулятором клеточного гомеостаза. То есть помогает клеткам перестроиться. Не менее важен Магний, поскольку он модулирует реакцию организма на стресс. Если у человека повышен кортизол, то противовоспалительные действия Омега-3 нейтрализуются.

Рыбий жир — не пустышка: почему все же стоит принимать Омега-3

Резюмируя исследование ученых из Университета Южной Калифорнии, Анастасия Самойлова пришла к выводу, что проведенное испытание не делает рыбий жир пустышкой — оно всего лишь переводит его из категории волшебной таблетки в категорию важного нутрицевтической инструмента.

«Омега-3 — это мощный иммуномодулятор и структурный компонент, но она эффективна только в комплексе», — сказала врач.

Эндокринолог напомнила, что принимать Омега-3, как и любую другую добавку, следует после консультации со специалистом, ведь если в организме нехватка витамина D или Магния, то в приеме рыбьего жира нет смысла.

От поддержки сердца до здоровья глаз: чем полезен Омега-3

Если принимать Омега-3 правильно — в комплексе с другими витаминами — то она оказывает комплексное действие на организм:

Здоровье мозга и нервной системы. Прием Омега-3 улучшает память, концентрацию внимания, снижает риск возрастных когнитивных нарушений. Также она положительно влияет на настроение, помогая бороться с тревожностью и депрессией.

Противовоспалительное действие. Омега-3 подавляет воспалительные процессы, что может облегчать симптомы артрита, синдрома сухого глаза и некоторых кожных заболеваний.

Польза при беременности. Омега-3 критически важна для формирования мозга и зрения плода. Ее достаточное поступление снижает риск невынашивания и способствует нормальному развитию ребенка.

Здоровье глаз. Омега-3 важна для нормальной работы сетчатки и поддержания остроты зрения.

Поддержка сердечно-сосудистой системы. Омега-3 снижает уровень «плохого» холестерина и триглицеридов, уменьшает вязкость крови, предотвращает образование тромбов, улучшает эластичность сосудов и нормализует артериальное давление.

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