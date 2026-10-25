Собянин объявил о старте прокладки тоннеля между двумя линиями метро

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 22 0

Щиту «Эсмина» предстоит пройти свыше 565 метров в сложных гидрогеологических условиях.

Собянин объявил о прокладке тоннеля между линиями метро

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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В Москве началась проходка соединительной ветки между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями подземки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Щиту „Эсмина“ предстоит пройти свыше 565 метров и проложить однопутный тоннель от монтажной камеры у Замоскворецкого радиуса в сторону станции „ЗИЛ“ Бирюлевской линии», — приводит его слова телеканал.

Проходка будет проходить в сложных гидрогеологических условиях. Преимущественно специалистам предстоит работать в насыпных грунтах, водонасыщенных песках различной крупности и твердых глинах оксфордского яруса.

«На пути щита — плотная городская застройка и разветвленная сеть подземных коммуникаций. В течение всей проходки специалисты будут контролировать состояние зданий и инженерных сетей в зоне ее влияния», — отметил Сергей Собянин.

Одновременно возводятся станции первого участка Бирюлевской линии, который намерены открыть в 2028 году. Этот участок свяжет Большую кольцевую, Троицкую и Замоскворецкую линии, а также Московское центральное кольцо. Новые станции метро рядом с домом получат почти 300 тысяч жителей трех районов Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников автомобильного и городского транспорта с профессиональным праздником. Градоначальник назвал столичную транспортную систему лучшей в мире. По словам Собянина, она функционирует слаженно, словно отлаженный механизм, и с каждым годом повышает скорость, уровень комфорта и качество обслуживания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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