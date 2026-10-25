Последний ветеран дивизии СС «Галичина» умер на Украине

В Ивано-Франковской области Украины в возрасте 101 года скончался Дмитрий Марусяк, которого называют последним в стране ветераном дивизии СС «Галичина». Об этом сообщают украинские СМИ.

Во время Второй мировой войны Марусяк оказался в Германии, а позднее вступил в дивизию СС «Галичина». Спустя три месяца он получил извещение о зачислении в 14-ю гренадерскую дивизию. Военную подготовку мужчина проходил на территории Австрии.

После наступления советских войск и поражения нацистской Германии Марусяку некоторое время удавалось скрывать свое прошлое и связь с гитлеровцами. Однако позднее его обнаружили в Румынии. Мужчину задержали, когда он пытался бежать.

Наказание Марусяк отбывал в Хабаровском крае. После этого он вернулся на Украину, где продолжал скрывать свое прошлое.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала попытку через суд восстановить фонд имени Ярослава Гунько, служившего в дивизии СС «Галичина».

Дипломат заявила, что защита пытается оправдать его прошлое, и назвала происходящее «канадским сериалом с бандеровцем Гунькой в главной роли».

Поводом для разбирательства стал иск сына Гунько к Университету Альберты, который закрыл фонд имени его отца после скандала с чествованием эсэсовца в канадском парламенте.

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