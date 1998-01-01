Победительница конкурса «Мисс Москва—2018» Алеся Семеренко в интервью Пятому каналу рассказала о том, как поддерживает свою отличную форму, чем бы хотела заниматься в будущем, и призналась в любви к двум российским столицам.

— В Петербурге я живу с трех лет и очень люблю этот город. За его атмосферу, архитектуру, людей, которые всегда готовы помочь, например, в отличие от москвичей. Если бы не дожди и постоянные тучи я бы, наверное, вообще никогда не уехала из этого города, — рассказала модель.

При этом Семеренко добавила, что Москва привлекает ее своим ритмом жизни и масштабом возможностей. Однако девушка не исключает, что когда-нибудь вернется в родной город.

А пока 24-летняя красавица мечтает открыть свой бизнес и надеется, что в этом ей поможет полученное в Москве образование.

— Экономическое образование мне, определенно, пригодится, потому что в дальнейшем я планирую открыть свою кофейню. Я всегда мечтала иметь свой бизнес. Поэтому в дальнейшем я вижу себя директором кофейни или владелицей сети своих кофеен, — признается Алеся Семеренко.

При этом пока мечта о кафе еще не оформлена в бизнес-план, девушка придумывает свою «фишку», изюминку, которая выделит ее детище из бесконечного списка подобных заведений в столице.

Прежде чем обойти в финале 48 красавиц, принимавших участие в конкурсе «Мисс Москва—2018», нужно было также пройти кастинг, где желающих снискать себе славу первых красавиц столицы было еще больше. Но по словам Алеси Семеренко ничего сложного в том, чтобы попасть на конкурс красоты нет. По ее мнению, тут главное — правильный настрой. А вот для того, чтобы далее победить нужно следить за собой, заниматься спортом и правильно питаться. Что, собственно говоря, девушка и делает. «Мисс Москва—2018» призналась, что не сидит на диетах.

— Я вообще не сижу на диете. Я занимаюсь спортом и правильно питаюсь, и стараюсь себя ни в чем не ограничивать, потому что потом последует срыв, — уверена Алеся Семеренко.

Кроме того московская красавица считает, что для победы и вообще работы в модельном бизнесе, необходима не только внешность.

— Определенно, глупые модели существуют, но в профессии они долго не задерживаются. Чтобы справиться с бешеной конкуренцией нужно не только уметь хорошо позировать, но и иметь деловую хватку, амбиции и ум. Девушка не может быть просто красивой, в ней должна быть какая-то изюминка, только внешней красоты не достаточно, — рассказала победительница конкурса красоты.

Алеся Семеренко, прославилась совсем недавно, как принято говорить, «она проснулась знаменитой» буквально на следующий день после победы в конкурсе красоты «Мисс Москва—2018». Но девушка прекрасно осознает бремя, которое на нее возложила эта победа и уверена, что с ним справится.

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