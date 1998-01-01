Кержаков сообщил в полицию о подготовке его убийства

Находящаяся в бракоразводном процессе с Александром Кержаковым Милана Тюльпанова сообщила на своей странице в Instagram о заявлении экс-футболиста в полицию из-за опасений за свою жизнь.

— Двуличию Александра нет предела. 27 декабря он писал мне о восстановлении человеческих отношений между нами во имя ребенка, а 26-го, как оказалось, написал заявление о планировании заказного убийства его с моей стороны! Как обычно, без фактов, но от души , — написала Милана.

Без пяти минут бывшая жена Кержакова призвала спортсмена оставить ее с ребенком в покое и не беспокоиться за свою жизнь. Кроме того, Милана вступилась за бывшую гражданскую жену Кержакова Екатерину Сафронову, которая также оказалась без общения с сыном после разрыва с футболистом.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Милана Тюльпанова добилась исполнения решения суда и получила под опеку их малолетнего сына Артемия.