В драке рэперов Птахи и Obe 1 Kanobe пострадал сотрудник Росгвардии

В потасовке рэпера Obe 1 Kanobe и Птахи пострадал сотрудник Росгвардии. Как выяснилось, Птаха прятался за спиной правоохранителя и гвардейцу сломали руку. Сотрудник национальной гвардии охранял КПП номер три, возле которого произошла потасовка.

Ранее менеджер Птахи заявила, что артист также получил травму — у него повреждено плечо.

Известно, что после драки в столице был объявлен план «Перехват», разыскивался автомобиль ВАЗ 2109, на котором скрылись нападавшие.

Птаха — сценический псевдоним Давида Нуриева, который прославился своим участием в трио CENTR вместе с Алексеем Долматовым по прозвищу Guf и Вадимом Мотылевым под ником Slim.

Ранее Пятый канал публиковал полное видео нападения Obe на Птаху.