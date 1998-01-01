Удар битой и выстрелы — Появилось полное видео нападения Obe 1 Kanobe на Птаху

, 18:57 Видео 361

Напавшие на Давида Нуриева в центре Москвы сняли на камеру момент атаки.

Фото, видео: YouTube @ PINKAS СТРИМЕР

В сети появилось полное видео нападения на рэпера Птаху, по паспорту Давида Нуриева, в центре Москвы, 28 сентября. На кадрах видно, как артиста бьют битой со спины. Когда Давид Нуриев пытается убежать, нападающие несколько раз стреляют в воздух.

Как стало известно Пятому каналу, в Москве введен план «Перехват» после нападения на рэпера Птаху.

Предполагаемый организатор нападения рэпер Obe 1 Kanobe ранее опубликовал несколько кадров уже после потасовки. На них видно, что у самого Птахи в руках пистолет.

Менеджер Нуриева Марина Евстафьева заявила, что артисты давно враждуют, и сообщила, что у Птахи повреждено плечо.

Ранее Пятый канал рассказывал о разногласиях Птахи с бывшим коллегой по группе СENTR Алексеем Долматовым (Гуфом), который рэперы разрешили в баттле. Победу в рэп-поединке одержал тогда Гуф.

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