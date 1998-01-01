«Без меня справятся»: Футболист сказался больным и улетел в отпуск вместо игры

Защитник стамбульского «Галатасарая» Сердар Азиз решил устроить себе досрочный отпуск — вместо участия в официальном матче своего клуба он притворился больным и улетел на Мальдивы. Возможно, обман никогда бы не был раскрыт, если бы не любовь супруги футболиста к социальным сетям. Она опубликовала снимок их совместного отдыха в Instagram, сообщает Spor.Habeler.com.

В очередном матче чемпионата Турции столичный «Галатасарай» встречался с «Сивасспором». Защитник стамбульского клуба 28-летний Сердар Азиз перед матчем пожаловался на боль в желудке и на матч не поехал. Каково же было удивление тренера и одноклубников, когда через 12 часов после матча жена Азиза выложила в Instagram фото с супругом, отдыхающим на пляже. К фото прилагалась и геолокация — семейная пара улетела на Мальдивские острова. После того как об отпуске Азиза узнали в клубе, супруга поспешила удалить публикацию, но в сети остался репост.

Когда из-за болей в желудке отказался играть в последнем матче в году, а через 12 часов жена запостила фото с Мальдивских островов.

Так основной защитник Галатасарая Сердар Азиз, судя по всему, потеряет работу. Терим на игрока зол, и клуб собирается расторгнуть с ним контракт. pic.twitter.com/vmMFhqZ6Gk — Elvin Kerimov (@elvis_kerimov) 28 декабря 2018 г.

Несмотря на «самоволку» Сердара, «Галатасарай» выиграл со счетом 4:2. Однако по словам источника, знакомого с ситуацией, тренер футбольного клуба все же намеревается отлучить Азиза от игр и тренировок, а затем и вовсе расторгнуть контракт с клубом.

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