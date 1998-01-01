Бывший футболист «Спартака» задержан за пьяное вождение

Футболист Квинси Промес, известный в России по выступлениям за московский «Спартак» был задержан испанской полицией. Игрок «Севильи» вел автомобиль в нетрезвом состоянии — доза алкоголя в его крови превышала норму более чем вдвое, сообщает ТАСС.

Испанские дорожные полицейские конфисковали автомобиль Промеса, теперь футболист ожидает суда. Установленная законодательством Испании допустимая норма алкоголя в крови — 0,25 промилле, у Промеса было обнаружено 0,6.

Квинси Промес начинал карьеру футболиста в клубе «Твенте» из нидерландского города Энсхеде. В 2014 году голландец приехал в Россию и неплохо заиграл в московском «Спартаке» — за пять сезонов он забил 59 мячей ив 2017 стал чемпионом страны. В августе 2018-го Промес перешел в испанскую «Севилью».

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