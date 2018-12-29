Ученые выяснили, что владельцы котов и кошек больше склонны к садомазохизму и жесткому сексу, сообщает РЕН ТВ. Исследователи нашли причину сексуальных девиаций в паразите Toxoplasma gondii, который вызывает токсоплазмоз.

Известно, что ученые опросили около 36 тысяч жителей Чехии и Словакии на предмет сексуальных предпочтений. Затем, они изучили данные о здоровье опрошенных, и увидели интересную закономерность — среди носителей токсоплазмоза больше любителей жесткого секса и садомазохизма.

Токсоплазмоз — заболевание, которым человек чаще всего заражается от домашних животных. В большинстве случае он протекает для человека бессимптомно и скрыто. Однако врожденный токсоплазмоз может привести к смерти плода в утробе матери.

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