Кошатники больше остальных любят жесткий секс — исследование

, 4:25 47

Причина, по которой обладатели котов тянутся к необычным ощущениям в сексе — паразит, вызывающий токсоплазмоз.

Фото: www.globallookpress.com

Ученые выяснили, что владельцы котов и кошек больше склонны к садомазохизму и жесткому сексу, сообщает РЕН ТВ. Исследователи нашли причину сексуальных девиаций в паразите Toxoplasma gondii, который вызывает токсоплазмоз.

Известно, что ученые опросили около 36 тысяч жителей Чехии и Словакии на предмет сексуальных предпочтений. Затем, они изучили данные о здоровье опрошенных, и увидели интересную закономерность — среди носителей токсоплазмоза больше любителей жесткого секса и садомазохизма.

Токсоплазмоз — заболевание, которым человек чаще всего заражается от домашних животных. В большинстве случае он протекает для человека бессимптомно и скрыто. Однако врожденный токсоплазмоз может привести к смерти плода в утробе матери.

Ранее Пятый канал рассказывал, как сделать секс в новогоднюю ночь незабываемым.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

5:17
«Мы почти у цели» — слова Меган Маркл дали повод для новых слухов
5:01
Причиной схода снега в Хабаровском крае могло стать потепление
4:25
Кошатники больше остальных любят жесткий секс — исследование
4:11
Сход лавин в Хабаровском крае — найдено четверо пострадавших
3:37
Пожар в Серпуховском районе: горит газопровод — видео
3:26
В Хабаровском крае сошло несколько снежных лавин, возможны жертвы
3:17
Скончался бывший президент Нигерии
3:09
Очевидцы сообщают о пожаре в Серпухове — видео
3:01
«Это фиаско, братан» — Птаха прокомментировал нападение в центре Москвы
2:53
«Доходчиво объяснил»: Водитель избил пешеходов, нарушивших ПДД — видео
2:28
Томос об автокефалии новой церкви Украины подпишут 5 января — Епифаний
1:58
Девочка из Петербурга одна поехала в гости к Деду Морозу
1:34
Уксус и бытовая химия — новое применение старым новогодним елям
1:08
Российский истребитель совершил безопасный перехват самолета ВВС США — Пентагон
0:35
Прихожанам РПЦ разрешили причащаться в Пантелеимоновом монастыре на Афоне
0:11
Звезда «Такси» признался, что мечтает сыграть российскую историческую личность
23:54
«Ограничения действуют, как и раньше» — Украина о праве на въезд гражданам РФ
23:53
«Ябеда-корябеда»: Школьная форма в Китае рассказывает обо всех действиях ученика
23:29
В драке рэперов Птахи и Obe 1 Kanobe пострадал сотрудник Росгвардии
23:16
В 2018 году было самое большое пополнение флота РФ за последние годы — эксперт

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Итоги роста Пятого канала в социальных медиа

В 2018 году Пятый активно развивал свое влияние в Интернете. Официальный портал канала установил в октябре сразу несколько рекордов посещаемости. Аудитория сайта увеличилась почти на 1 млн человек и составила рекордные 10 млн человек.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Правдой» долю не испортишь. Пятый канал подсчитал свои успехи за год

Пятый канал стало смотреть больше народу, и у экранов он задерживается всё дольше.

5-tv.ru

Реклама