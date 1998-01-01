Томос об автокефалии новой церкви Украины подпишут 5 января — Епифаний

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Подписание состоится сразу после совместного богослужения патриархов Епифания и Варфоломея в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре.

Фото: www.globallookpress.com

Томос об автокефалии для новой церкви Украины будет подписан Вселенским патриархом Варфоломеем 5 января 2019 года. Об этом в эфире одного из национальных телеканалов заявил глава Объединенной раскольнической церкви Украины митрополит Епифаний.
 
По словам Епифания, 5 января он и Патриарх Варфоломей вместе совершат молебен в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре, а потом будет официально подписан томос.
 
— А 6 января состоится личное богослужение — впервые два предстоятеля: патриарх Варфоломей, как первый среди равных, и также патриарх уже свободной независимой поместной православной церкви, — добавил митрополит.

Вручение томоса об автокефалии состоится после что после торжественного богослужения и литургии.
 
Ранее Пятый канал сообщал, что Киев, в благодарность за томос об автокефалии передаст Константинополю 10 древнейших храмов Украины.
 
 

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