Томос об автокефалии для новой церкви Украины будет подписан Вселенским патриархом Варфоломеем 5 января 2019 года. Об этом в эфире одного из национальных телеканалов заявил глава Объединенной раскольнической церкви Украины митрополит Епифаний.

По словам Епифания, 5 января он и Патриарх Варфоломей вместе совершат молебен в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре, а потом будет официально подписан томос.

— А 6 января состоится личное богослужение — впервые два предстоятеля: патриарх Варфоломей, как первый среди равных, и также патриарх уже свободной независимой поместной православной церкви, — добавил митрополит.



Вручение томоса об автокефалии состоится после что после торжественного богослужения и литургии.