Вручение томоса об автокефалии состоится после что после торжественного богослужения и литургии.
Томос об автокефалии новой церкви Украины подпишут 5 января — Епифаний
Сегодня, 2:28 Новости Украины 27
Подписание состоится сразу после совместного богослужения патриархов Епифания и Варфоломея в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре.
Фото: www.globallookpress.com
Вручение томоса об автокефалии состоится после что после торжественного богослужения и литургии.
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