Киев передаст Константинополю более 10 древнейших храмов за томос об автокефалии

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Патриарх Варфоломей и его экзархи выбирают, что бы присвоить себе из украинских православных святынь, и помощник Порошенко с радостью редактирует этот список.

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Президент Украины Петр Порошенко намерен передать в подчинение Константинополю более десяти древних и уникальных православных храмов за то, что Вселенский патриарх Варфоломей пообещал предоставить 6 января томос об автокефалии. Об этом сообщило украинское издание «Вести» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, договоренность об этом была закреплена в договоре, подписанном в Стамбуле 3 ноября Порошенко и Варфоломеем. В документе отдельно оговаривался вопрос таких святынях как Киево-Печерская и Почаевская лавры.

Дело в том, что нижняя часть Киево-Печерской и Почаевская лавры были переданы на 50 лет в аренду Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Однако глава департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш уже намекнул, что если при передаче этих храмов в аренду выявятся нарушения, это может стать основанием для пересмотра договора с УПЦ МП.

Помимо них в список включены 11 объектов. В частности, Киево-братский Богоявленский монастырь, Свято-Вознесенский Фроловский женский монастырь (Киев, Украинская православная церковь); Межигорский Спасо-Преображенский монастырь (Киев); храм Успения Пресвятой Богородицы (Львов, под юрисдикцией Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ); Манявский Кресто-Воздвиженский мужской монастырь (Ивано-Франсковская область, Киевский патриархат (КП); Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь (Ровенская область, УПЦ); Спасо-Преображенский монастырь (Черниговская область, УПЦ); Молченский Рождество-Богородицкий женский монастырь (Сумская область, УПЦ); мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Глинской пустыни (Сумская область, УПЦ); Кресто-Воздвиженский женский монастырь (Полтава, УПЦ) и Свято-Пантелеймоновский мужской монастырь (Одесса, УПЦ).

Вопрос передачи храмов курирует советник президента Украины Ростислав Павленко, который редактирует список «с учетом интересов и пожеланий Варфоломея и его экзархов», пишет издание. При этом, «чтобы выяснить ситуацию и узнать, кто колеблется, в западные области был командирован Андрей Юраш».

Желание заполучить автокефалию не оставляет Порошенко с момента госпереворота в феврале 2014 года, когда он пришел к власти. Его русофобская политика проявилась также в стремлении разорвать отношения украинских православных с Московским патриархатом. Весной этого года он лично обратился к Варфоломею с просьбой помочь в реализации этой идеи, признав действующие в стране две неканонические структуры — Киевский патриархат и Украинскую автокефальную православную церковь. В начале октября Константинопольский патриархат снял анафему с руководителей этих религиозных структур и объявил, что приступает к процессу предоставления Украине автокефалии.

Как сообщал Пятый канал, 15 декабря в Киеве собрался так называемый объединительный собор по созданию новой церковной структуры путем объединения двух неканонических церквей. УПЦ отказалась в нем участвовать, заявив, что Константинополь не имеет никакого права созывать какие-либо церковные собрания на Украине. Тем не менее по итогам собора Порошенко объявил о создании «Объединенной раскольнической церкви Украины».

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