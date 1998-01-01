Учись, Сеня: украинцы отреагировали на строительство стены на российской границе

Интернет-пользователи из Украины прокомментировали заграждения, которые российская сторона построила на границе двух государств в Крыму. Жители Незалежной припомнили своему экс-премьеру Арсению Яценюку невыполненное обещание по строительству аналогичной конструкции.

— Учись, Сеня, как нужно быстро стенки строить!

— Покажите это Арсению Яценюку, и может он расскажет, где его стена, и какая она! — пишут украинские юзеры.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что на российско-украинской границе в Крыму завершилось строительство заградительной системы. Возведение стены со множествоми сверхчувствительных датчиков длилось около года.