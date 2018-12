Видео: Образ Меланьи Трамп «без штанов» рассмешил пользователей сети

Стиль Мелании Трамп уже сотни раз подвергался жесткой критике интернет-пользователей. Каждый наряд первой леди США бурно и зачастую неодобрительно обсуждается в социальных сетях. Вот и на этот раз юзерам не понравился «модный лук», в котором Мелания вышла из самолета.

Видео прилета президента США Дональда Трампа с супругой из поездки в Ирак и Германию опубликовал на своей странице в Twitter канал ABC News, сообщает издание URA.RU.

Для появления на публике Мелания выбрала зеленую куртку с поясом и бежевые лосины. Однако «лук» оказался неудачным — при беглом взгляде кажется, будто первая леди США вышла из лайнера без штанов. Чтобы заметить на госпоже Трамп этот элемент одежды, необходимо тщательно приглядеться — тогда можно рассмотреть складки ткани, которые образуются при движении. Этот оптический обман и подметили пользователи.

— Выглядело так, будто Мелания была без штанов, пока я не заметила складки.

— Боже мой, я сначала подумал, что у нее ноги голые.

— Она забыла, что зима на улице, — упражнялись в остроумии юзеры.

It looked like Melania was pantless, until you see the wrinkles in the fabric, as she walked down the stairs. Was it on purpose? …always something to talk/tweet about with these two. #PhotoOp