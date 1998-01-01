Видео: Образ Меланьи Трамп «без штанов» рассмешил пользователей сети

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Ажиотаж юзеров вызвал неудачно подобранный наряд первой леди США.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @ABC

Стиль Мелании Трамп уже сотни раз подвергался жесткой критике интернет-пользователей. Каждый наряд первой леди США бурно и зачастую неодобрительно обсуждается в социальных сетях. Вот и на этот раз юзерам не понравился «модный лук», в котором Мелания вышла из самолета.

Видео прилета президента США Дональда Трампа с супругой из поездки в Ирак и Германию опубликовал на своей странице в Twitter канал ABC News, сообщает издание URA.RU.

Для появления на публике Мелания выбрала зеленую куртку с поясом и бежевые лосины. Однако «лук» оказался неудачным — при беглом взгляде кажется, будто первая леди США вышла из лайнера без штанов. Чтобы заметить на госпоже Трамп этот элемент одежды, необходимо тщательно приглядеться — тогда можно рассмотреть складки ткани, которые образуются при движении. Этот оптический обман и подметили пользователи.

— Выглядело так, будто Мелания была без штанов, пока я не заметила складки.

— Боже мой, я сначала подумал, что у нее ноги голые.

— Она забыла, что зима на улице, — упражнялись в остроумии юзеры.

Критике регулярно подвергаются не только предпочтения первой леди США в одежде, но и взгляды на дизайн интерьера: ранее Пятый канал рассказывал о том, что рождественский декор Белого дома вызвал шквал злобных шуток у интернет-пользователей.

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