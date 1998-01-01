Видео: Образ Меланьи Трамп «без штанов» рассмешил пользователей сети

Стиль Мелании Трамп уже сотни раз подвергался жесткой критике интернет-пользователей. Каждый наряд первой леди США бурно и зачастую неодобрительно обсуждается в социальных сетях. Вот и на этот раз юзерам не понравился «модный лук», в котором Мелания вышла из самолета.

Видео прилета президента США Дональда Трампа с супругой из поездки в Ирак и Германию опубликовал на своей странице в Twitter канал ABC News, сообщает издание URA.RU.

Для появления на публике Мелания выбрала зеленую куртку с поясом и бежевые лосины. Однако «лук» оказался неудачным — при беглом взгляде кажется, будто первая леди США вышла из лайнера без штанов. Чтобы заметить на госпоже Трамп этот элемент одежды, необходимо тщательно приглядеться — тогда можно рассмотреть складки ткани, которые образуются при движении. Этот оптический обман и подметили пользователи.

— Выглядело так, будто Мелания была без штанов, пока я не заметила складки.

— Боже мой, я сначала подумал, что у нее ноги голые.

— Она забыла, что зима на улице, — упражнялись в остроумии юзеры.

She forgot it is winter :) — alex azzam (@alexazzam40) 27 декабря 2018 г.

Omg I thought her legs were bare at first. — Paul (@pablo_honey1) 27 декабря 2018 г.

It looked like Melania was pantless, until you see the wrinkles in the fabric, as she walked down the stairs. Was it on purpose? …always something to talk/tweet about with these two. #PhotoOp — Susie Heather Tyson (@nysuzyinvegas) 27 декабря 2018 г.

Критике регулярно подвергаются не только предпочтения первой леди США в одежде, но и взгляды на дизайн интерьера: ранее Пятый канал рассказывал о том, что рождественский декор Белого дома вызвал шквал злобных шуток у интернет-пользователей.