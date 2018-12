Полутяжелый дивизион UFC в фанатской среде, как правило, считают дивизионом «мешков». Крупные, медленные, быстро выдыхающиеся бойцы, которые хоть и мощно, но все же без накала метелят друг друга в октагоне. Но среди полутяжей есть три спортсмена, чьи бои — это всегда потрясающее шоу: Даниэль Кормье, Джон Джонс и Александр Густафссон.

Трое спортсменов уже встречались друг с другом, причем сильнейшим оказался Джонс. Даниэль Кормье ему проиграл на UFC 214, однако из-за проблем Джонса с допингом чемпионский титул остался у Кормье. Последний в ноябре этого года также защитил чемпионский титул в тяжелом весе. Таким образом Кормье стал действующим чемпионом сразу в двух дивизионах: тяжей и полутяжей.

Однако 29 декабря спортсмен отказался от своего пояса в полутяжелой. Он объяснил это желанием отдать его добровольно, не доводя до лишения. Глава федерации UFC Дана Уайт заявил, что Кормье «драматизирует» и именно лишать титула его никто не собирался. В ночь на 30 декабря, когда начнется бой между Джоном Джонсом и Александром Густафссоном, чемпионский пояс просто освобождается. Уайт предположил, что громкое заявление Кормье связано с ненавистью к Джонсу.

Джон Джонс и Александр Густафссон ранее уже встречались на UFC 232. Бой длился все пять раундов с переменных успехом, решением судей пояс отдали американцу. Поединок очень понравился фанатам, поскольку оба спортсмена были в меру рискованны и действовали динамично до последних секунд. Полное видео сражения доступно на YouTube.

Видео: YouTube / UFC — Ultimate Fighting Championship

UFC 232 пройдет в ночь на воскресенье, 30 декабря. Днем ранее бойцы взвесились и провели дуэль взглядов. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UFC.

Who takes the second WAR?!@JonnyBones vs @AlexTheMauler 2 | LIVE on PPV #UFC232 ➡️ https://t.co/4Jfnda5Dum pic.twitter.com/Wau5feO7O8