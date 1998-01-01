Полутяжелый дивизион UFC в фанатской среде, как правило, считают дивизионом «мешков». Крупные, медленные, быстро выдыхающиеся бойцы, которые хоть и мощно, но все же без накала метелят друг друга в октагоне. Но среди полутяжей есть три спортсмена, чьи бои — это всегда потрясающее шоу: Даниэль Кормье, Джон Джонс и Александр Густафссон.

Трое спортсменов уже встречались друг с другом, причем сильнейшим оказался Джонс. Даниэль Кормье ему проиграл на UFC 214, однако из-за проблем Джонса с допингом чемпионский титул остался у Кормье. Последний в ноябре этого года также защитил чемпионский титул в тяжелом весе. Таким образом Кормье стал действующим чемпионом сразу в двух дивизионах: тяжей и полутяжей.

Однако 29 декабря спортсмен отказался от своего пояса в полутяжелой. Он объяснил это желанием отдать его добровольно, не доводя до лишения. Глава федерации UFC Дана Уайт заявил, что Кормье «драматизирует» и именно лишать титула его никто не собирался. В ночь на 30 декабря, когда начнется бой между Джоном Джонсом и Александром Густафссоном, чемпионский пояс просто освобождается. Уайт предположил, что громкое заявление Кормье связано с ненавистью к Джонсу.

Джонс — Густафссон. Прошлая встреча

Джон Джонс и Александр Густафссон ранее уже встречались на UFC 232. Бой длился все пять раундов с переменных успехом, решением судей пояс отдали американцу. Поединок очень понравился фанатам, поскольку оба спортсмена были в меру рискованны и действовали динамично до последних секунд. Полное видео сражения доступно на YouTube.

Видео: YouTube / UFC — Ultimate Fighting Championship

Джонс — Густафссон. Последний титульник 2018 года

UFC 232 пройдет в ночь на воскресенье, 30 декабря. Днем ранее бойцы взвесились и провели дуэль взглядов. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UFC.

Не обошлось без провокаций. Густафссон появился перед публикой в футболке с надписью «Нет допингу». Так он попытался задеть Джонса, из-за проблемных анализов которого федерация перенесла бой из Лас-Вегаса в Калифорнию. При этом шведу придется заплатить штраф за нарушение спонсорского контракта: бойцы UFC должны были выйти в футболках компании Reebok.

Впрочем, сумма в 10-20 тысяч долларов не разорит Густафссона. По данным Mmafighting.com, оба бойца за титульный поединок получат по 500 тысяч.

Густафссон на взвешивании. www.globallookpress.com

Джонс. www.globallookpress.com

Бой Джонс — Густафссон. Где посмотреть в онлайне видео

UFC 232 начнется в 02:30 по московскому времени, в ночь на воскресенье, 30 декабря. Главный поединок, скорее всего, состоится в районе семи утра. Прямую трансляцию с видео можно найти на странице издания «Спорт-Экспресс».