Битва Джонс — Густафссон. Что надо знать о главном бое UFC 232

, 14:50 Видео 104

В ночь на воскресенье, 30 декабря, состоится последний в 2019 году турнир по смешанным единоборствам UFC. Сразятся топовые полутяжи — швед Александр Густафссон и американец Джон Джонс.

Фото: www.globalllokpress.com

Полутяжелый дивизион UFC в фанатской среде, как правило, считают дивизионом «мешков». Крупные, медленные, быстро выдыхающиеся бойцы, которые хоть и мощно, но все же без накала метелят друг друга в октагоне. Но среди полутяжей есть три спортсмена, чьи бои — это всегда потрясающее шоу: Даниэль Кормье, Джон Джонс и Александр Густафссон.

Трое спортсменов уже встречались друг с другом, причем сильнейшим оказался Джонс. Даниэль Кормье ему проиграл на UFC 214, однако из-за проблем Джонса с допингом чемпионский титул остался у Кормье. Последний в ноябре этого года также защитил чемпионский титул в тяжелом весе. Таким образом Кормье стал действующим чемпионом сразу в двух дивизионах: тяжей и полутяжей.

Однако 29 декабря спортсмен отказался от своего пояса в полутяжелой. Он объяснил это желанием отдать его добровольно, не доводя до лишения. Глава федерации UFC Дана Уайт заявил, что Кормье «драматизирует» и именно лишать титула его никто не собирался. В ночь на 30 декабря, когда начнется бой между Джоном Джонсом и Александром Густафссоном, чемпионский пояс просто освобождается. Уайт предположил, что громкое заявление Кормье связано с ненавистью к Джонсу.

Джонс — Густафссон. Прошлая встреча

Джон Джонс и Александр Густафссон ранее уже встречались на UFC 232. Бой длился все пять раундов с переменных успехом, решением судей пояс отдали американцу. Поединок очень понравился фанатам, поскольку оба спортсмена были в меру рискованны и действовали динамично до последних секунд. Полное видео сражения доступно на YouTube.

Видео: YouTube / UFC — Ultimate Fighting Championship

Джонс — Густафссон. Последний титульник 2018 года

UFC 232 пройдет в ночь на воскресенье, 30 декабря. Днем ранее бойцы взвесились и провели дуэль взглядов. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UFC.

Не обошлось без провокаций. Густафссон появился перед публикой в футболке с надписью «Нет допингу». Так он попытался задеть Джонса, из-за проблемных анализов которого федерация перенесла бой из Лас-Вегаса в Калифорнию. При этом шведу придется заплатить штраф за нарушение спонсорского контракта: бойцы UFC должны были выйти в футболках компании Reebok.

Впрочем, сумма в 10-20 тысяч долларов не разорит Густафссона. По данным Mmafighting.com, оба бойца за титульный поединок получат по 500 тысяч.

Густафссон на взвешиванииГустафссон на взвешивании. www.globallookpress.com
ДжонсДжонс. www.globallookpress.com

Бой Джонс — Густафссон. Где посмотреть в онлайне видео

UFC 232 начнется в 02:30 по московскому времени, в ночь на воскресенье, 30 декабря. Главный поединок, скорее всего, состоится в районе семи утра. Прямую трансляцию с видео можно найти на странице издания «Спорт-Экспресс».

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

16:08
«Опозорен дважды»: невеста Птахи о поступке Obe 1 Kanobe
16:05
Игровые итоги 2018 года
15:56
Жители Иркутской области замерзают в домах в 40-градусный мороз
15:43
«Парень уедет лет на пять»: Ресторатор о конфликте Птахи и Obe 1 Kanobe
15:28
Шесть человек погибли в массовой аварии под Нефтеюганском
15:17
Путин освободил от должностей прокуроров Москвы и Курганской области
14:51
Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров
14:50
Битва Джонс — Густафссон. Что надо знать о главном бое UFC 232
14:43
Россия и Турция добились прогресса в урегулировании конфликта в Сирии
14:38
Мамаев подал встречное заявление в полицию о причинении ему побоев
14:28
Путин поздравил Лукашенко с Новым годом и предложил сверить часы
14:06
МИД РФ ответил на обвинения Меркель и Макрона по ситуации на Украине
13:53
Родители рассказали о квесте в Москве, где душили и пытали их детей
13:35
Как россияне будут отдыхать в 2019 году — производственный календарь
13:19
Репортаж: У окружения «крабового короля» Кана с Сахалина проходят обыски
13:08
Путин и Меркель провели телефонные переговоры
12:58
Прокурора избили во дворе его дома в ХМАО
12:44
Видео: Сукачев и Охлобыстин перепели «Кабы не было зимы»
12:39
Звезда «Битвы экстрасенсов»: как встретить Новый год, чтобы удача не отвернулась
12:19
«Как тетка сразу» — поклонников Бузовой ужаснул ее новый имидж

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Итоги роста Пятого канала в социальных медиа

В 2018 году Пятый активно развивал свое влияние в Интернете. Официальный портал канала установил в октябре сразу несколько рекордов посещаемости. Аудитория сайта увеличилась почти на 1 млн человек и составила рекордные 10 млн человек.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама