«Просто расчесал»: Прилучный напугал поклонников окровавленной головой

Павел Прилучный опубликовал видео с окровавленной головой

Актер Павел Прилучный снова заставил поклонников поволноваться. На странице в социальной сети он опубликовал видео с окровавленной головой.

На кадрах видно, как одетый в халат артист раскрывает причины своего «рассечения». Он заявил, что ударился дверцей шкафа. При этом Павел отреагировал на это с юмором.

«Просто дверь открывал и вот. Ну как? Потом расчесал просто. Вот такая ситуация получается», — сказал с улыбкой Прилучный.

Однако кровь на голове артиста оказалась ненастоящей — это был грим, который он забыл убрать после съемок. Фанаты в комментариях оценили шутку от Павла и отметили его способности. После актер взял в руки шампунь и начал чистить им зубы.

Несколько лет назад артист уже удивлял подписчиков аналогичным поступком. Он разместил в своем блоге фотографию с окровавленным лицом и многочисленными гематомами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывшая жена Прилучного, актриса Агата Муцениеце, назвала свою дочь Верой. Звезда сейчас замужем за заслуженным артистом РФ Петром Дрангой.

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