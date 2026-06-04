Необычную вспышку зафиксировали на Солнце

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 18 0

Выброшенная материя уже направляется к Земле.

Черная вспышка на Солнце — что будет

Фото: www.globallookpress.com/dpa/Soeren Stache

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На Солнце произошла редкая черная вспышка

Утром 3 июня на поверхности Солнца произошло редкое явление — так называемая «черная» вспышка. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики.

Ученые выяснили, что одна из двух утренних вспышек возникла из-за выброса облака нейтрального водорода в солнечной короне. Это явление особенно тем, что такой водород почти не пропускает излучение Солнца.

«В результате на яркую поверхность Солнца как будто набрасывается черное одеяло, которое существует до тех пор, пока нейтральный водород не окажется полностью ионизованным или не уйдет за пределы солнечного диска. В данном случае произошло второе», — говорится в сообщении.

В лаборатории подчеркнули, что часть выброшенного облака достигнет Земли в ночь на 4 июня. Она частично проникнет в атмосферу, а после нескольких процессов ее поглотят растения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что крупный метеор взорвался в небе над штатом Массачусетс в США. Последующие грохот и вибрация были такими мощными, что местные жители подумали, что началось землетрясение.

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