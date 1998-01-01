Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров

Правительство РФ 29 декабря подписало постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию. Меры приняты в ответ на решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении новых санкций против России. Ограничение коснется в первую очередь промышленных товаров. В список также внесли сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, алкогольные напитки, промышленное оборудование, предметы личной гигиены.

— Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров, — уточнил Кабмин РФ.

Украина ввела антироссийские санкции в сентябре 2015 года, после чего несколько раз продлевала и расширяла их. 26 декабря Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил решение о введении новых санкций против РФ. Они коснулись российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, сообщает РИА Новости.

Ранее Пятый канал сообщил, что Украина сняла запрет на въезд мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет.