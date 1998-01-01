Путин освободил от должностей прокуроров Москвы и Курганской области

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей двух прокуроров — Москвы Владимира Чурикова и Курганской области Игоря Ткачева, говорится на сайте Генпрокуратуры. Причины их отставок в сообщении надзорного ведомства не обозначены.

61-летний государственный советник юстиции второго класса Владимир Чуриков возглавлял столичную прокуратуру с 2015 года. В 2010–2015 годах он был прокурором Волгоградской области, а до этого занимал должности стажера, следователя, районного прокурора и заместителя прокурора в прокуратуре Красноярского края.

55-летний госсоветник юстиции второго класса Игорь Ткачев был прокурором Курганской области с 2015 года. С 2018-го он совмещал эту работу с должностью заместителя генерального прокурора России.

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