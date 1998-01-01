Экономические потери Украины от новых санкций оценили в России

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Минэкономразвития посчитало стоимость запрещенных украинских товаров.

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Министерство экономического развития оценило объем импорта украинских товаров, попавших под последние российские санкции. По предварительным подсчетам ведомства, ввоз товаров из Украины в Россию за 2018 год составит около 510 миллионов долларов, пишет RT.

Общий импорт товаров из Украины в Россию составил 4,912 миллиарда долларов.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что правительство России ввело ответные санкции против Украины. Кабмин запретил Незалежной импорт ряда товаров. Под ограничения попали, в основном, продовольственные товары: хлебобулочные изделия, готовая и консервированная рыба, шоколадная продукция, пиво, вино и другое. Также в «черном списке» значатся стройматериалы, мебель и моющие средства.

В среду, 26 декабря, СНБО Украины утвердил решение о введении допсанкций против РФ. В Киеве заявили, что новые ограничения коснутся российских компаний, бизнесменов, политиков, работников силовых структур.

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