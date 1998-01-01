СНБО Украины утвердил решение о введении дополнительных санкций против РФ

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Киев стращает, что новые ограничения коснутся российских компаний, бизнесменов, политиков, работников силовых структур.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 182

Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду, 26 декабря, утвердил решение о введении дополнительных санкций против России.

— По результатам обсуждения вопроса «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц — российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины, — говорится в сообщении СНБО Украины.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент Украины Петр Порошенко анонсировал введение новых санкций против депутатов «Единой России» и ЛДПР в связи с инцидентом в Керченском проливе и выборами в Донбассе.

С момента госпереворота на Украине в феврале 2014 года киевский режим уже ввел санкции в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц в России. Среди них — чиновники, политики, люди творческих профессий. В 2017 году Киев также ввел санкции против российских медиакомпаний, в том числе РБК, телеканалов «Звезда», ТНТ, информагентства «Россия сегодня» («РИА Новости»), «НТВ-плюс», НТВ, «Первый канал», «Россия 24» и другие. Под санкции также попали производители антивирусного софта «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб».

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