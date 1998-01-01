Путин поручил усовершенствовать законодательство о долевом строительстве

Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 апреля 2019 года усовершенствовать законодательство, касающееся долевого строительства. Такая мера направлена на обеспечение большей степени защиты интересов дольщиков.

В частности, необходимо внести в существующее законодательство такие изменения, которые предусматривают «совершенствование механизмов контроля за деятельностью застройщиков публично-правовой компанией „Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства“ и контрольными органами субъектов Российской Федерации», говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.

При этом должна быть предусмотрена «возможность осуществления контрольных и надзорных мероприятий в отношении организаций, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, без соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Также в законодательстве должна быть установлена «обязанность ведения уполномоченным органом субъекта Российской Федерации реестра всех строящихся многоквартирных домов, признанных в установленном порядке проблемными». По мнению главы государства, следует предусмотреть «установление четких критериев для принятия решения о порядке завершения строительства проблемных многоквартирных домов и определение источников финансирования таких мероприятий».

Ранее Пятый канал публиковал часть большой пресс-конференции Владимира Путина, где он ответил на вопрос петербуржцев, которые, как и многие россияне, пострадали от недобросовестных застройщиков.