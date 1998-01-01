Лидер петербургских дольщиков Алла Дмитриева задала 42-й по счету вопрос на пресс-конференции российского президента.

Активистка подняла тему россиян, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Сама женщина овдовела в 2015 году, когда неизвестные жестоко расправились с ее мужем, самой Дмитриевой поступали многочисленные угрозы за деятельность по защите прав дольщиков. Алла Дмитриева сообщила президенту, что пострадавшие от участия в долевом строительстве имеются в каждом российском регионе, а расследование уголовного дела об убийстве ее супруга «топчется на месте».

Владимир Путин пообещал разобраться с убийством мужа активистки, которое она связывает с деятельностью по защите прав дольщиков. Президент уверил Дмитриеву, что в скором времени с ней встретится глава Петербурга Александр Беглов.

— Я вам обещаю, что обязательно уделю этому внимание. Обязательно, даже не сомневайтесь, — сказал Путин.

Говоря о долевом строительстве в целом, президент отметил, что эту «острую проблему» нужно решать переходом к «цивилизованным способам» жилищного строительства.

— Мы должны обязательно прекратить практику привлечения денег граждан с безответственным затем поведением, связанным с их расходованием, — ответил глава государства.

Ранее Пятый канал рассказывал о начале реформы в строительном бизнесе.