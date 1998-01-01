Товарищеский хоккейный матч «Ночной лиги» с участием президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и звезд хоккея завершился со счетом 14:10 в пользу команды главы государства, пишет «Спорт Экспресс».

Матч проходил на катке, установленном на Красной площади. В нем также приняли участие прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов.

Как ранее сообщал Пятый канал, Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче в самом сердце российской столицы.

Ночная хоккейная лига была организована 15 декабря 2011 года после встречи Путина и звездных ветеранов отечественного хоккея, на которой речь шла о необходимости развития любительского хоккея.

Задачей Лиги, получившей громкую аббревиатуру НХЛ, является привлечение во всех регионах страны взрослых мужчин, а с недавнего времени и женщин — к спорту. Ее смысл — поддержать тех, кто ближе к ночи, после работы, предпочитает сыграть в хоккей, а не сидеть перед телевизором.