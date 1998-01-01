«У кого из нас длиннее ноги?» — Волочкова снова показала часть тела любимого

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Эпатажная балерина попросила подписчиков разрешить их спор с возлюбленным.

Фото: Instagram @volochkova_art

Российская эпатажная балерина и новоиспеченная певица Анастасия Волочкова на страничке в Instagram озадачила своих поклонников, попросив разрешить спор.

— Мои дорогие, помогите разрешить спор с любимым. У кого из нас длиннее ноги? Некоторые считают, что у меня, а я сомневаюсь! Что думаете?) — написала Анастасия под фотоснимком.

Instagram @volochkova_art

Мнения подписчиков в этом вопросе разошлись — кто-то стал «петь дифирамбы» ногам Волочковой, другие высказывались насчет спутника балерины, а некоторые откровенно стали язвить.

 — Анастасия, твои длиннее!

— Настя, а какая разница?! Вам хорошо вместе?! Да! Ну и супер!

— Если снять сапоги, вполне возможно, что у него

— Да какие ноги? Тут уже у многих сомнения насчет мозгов.

— Вот нормальный мужик попался хоть, но ты же бросишь его, потому что ты — нарцисс, — написали интернет-пользователи.

Ранее Пятый канал сообщил, что Волочкова украсила елку носками таинственного ухажера.

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