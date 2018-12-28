Американский рэпер Канье Уэст подарил своей супруге теледиве Ким Кардашьян на Рождество гигантскую квартиру в Майами за 14 миллионов долларов, пишет pagesix.

Апартаменты расположены в сказочном месте — Майами-Бич — на 18-м этаже здания, которое в народе прозвали «Пляжный бункер миллиардеров». Жилье в нем — одно из самых дорогих в штате Флорида.

Instagram @kanyestation

Список жильцов как на подбор: глава одного из крупнейших финансовых конгломератов Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн, миллиардер Кен Гриффин, один из богатейших персон Великобритании Леонид Блаватник и многие другие.

Помимо баснословной стоимости квартиры, поражают воображение и ее размеры — это 436 квадратных метров с огромной террасой, собственным фитнес-залом, спа, бассейном и подземной парковкой.

При этом Уэст по сути купил «кота в мешке» — он не удосужился взглянуть на свой подарок перед его приобретением.

Более того, на эту самую костюмированную рождественскую вечеринку в Лос-Анджелесе, на которой 38-летней Кардашьян и был преподнесен многомиллионный презент, 41-летний Уэст потратил более миллиона долларов. На ней были замечены Пэрис Хилтон, Дженнифер Лопес, Джон Ледженд и многие другие.

Как ранее сообщал Пятый канал, как раз после этой «тусовки» Кардашьян пожаловалась, что потолстела, и теперь ест только овощи.