Шипулин проиграл последнюю гонку в карьере

Объявивший о завершении карьеры в большом спорте российский биатлонист Антон Шипулин не смог победить в последней гонке, пишет РИА Новости.

Масс-старт Рождественской гонки в немецком Гельзенкирхене пара россиян Шипулин и Юрлова-Перхт закончили на девятом месте. Победителями гонки стали итальянцы Доротея Вирер и Лукаш Хофер, которые опередили отечественных спортсменов на 1 минуту 47 секунд. Вторыми на финиш пришли французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклен, третьей оказалась семейная пара белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой и норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена.

Ранее Пятый канал рассказывал о заявлении 31-летнего Антона Шипулина о завершении профессиональной карьеры в биатлоне.