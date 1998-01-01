Шипулин проиграл последнюю гонку в карьере

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Пара российских биатлонистов Антона Шипулина и Екатерины Юрловой-Перхт заняла девятое место в масс-старте Рождественской гонки в Германии.

Фото: globallookpress.com

Объявивший о завершении карьеры в большом спорте российский биатлонист Антон Шипулин не смог победить в последней гонке, пишет РИА Новости.

Масс-старт Рождественской гонки в немецком Гельзенкирхене пара россиян Шипулин и Юрлова-Перхт закончили на девятом месте. Победителями гонки стали итальянцы Доротея Вирер и Лукаш Хофер, которые опередили отечественных спортсменов на 1 минуту 47 секунд. Вторыми на финиш пришли французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклен, третьей оказалась семейная пара белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой и норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена.

Ранее Пятый канал рассказывал о заявлении 31-летнего Антона Шипулина о завершении профессиональной карьеры в биатлоне.

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