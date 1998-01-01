Антон Шипулин рассказал о причинах завершения своей карьеры

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Антон Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года и бронзовый призер Олимпиады-2010 в эстафетных гонках.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Биатлонисты РФ под подозрением в допинге 24

Новость, которая сегодня ошарашила миллионы поклонников легендарного российского биатлониста Антона Шипулина. Он завершает спортивную карьеру. И сам объявил об этом на пресс-конференции.

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Последним стартом станет рождественская гонка, которая состоится 29 декабря в немецком Гельзенкирхене. Шипулин откровенно назвал мотивы, которые побудили его к такому серьезному шагу. Главное — это постоянные спланированные провокации и беспрецедентное давление на нашу команду. По словам спортсмена, он просто не готов больше унижаться.

— Несколько причин, одна из которых, и самая важная прошлогодняя ситуация когда в 2017 году нас не пригласили на олимпийские игры. Когда мы готовились и были действительно очень хорошо готовы к этому старту. У меня совершенно опустились руки. Дальше мучить себя и болельщиков, близких, нет смысла. Не могу найти в себе мотивации, которая должна быть, — сказал Шипулин.

Антону Шипулину — всего 31 год! Он — один из самых титулованных российских биатлонистов. На олимпиаде 2010-го в Ванкувере выиграл бронзу, а спустя 4 года взял золото в Сочи. К играм в Пхенчхане лидера российской сборной не допустил анти-допинговый комитет. Тогда Антон Шипулин заявил, что «мечты о личном олимпийском золоте больше нет».

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