В Бурятии при крушении вертолета погибли люди, сообщают местные СМИ.

Крушение частного вертолета марки «Робинсон» произошло в Улан-Уде, в районе Верхняя Березовка. По предварительным данным, ЧП произошло в 11 часов утра в воскресенье, 30 декабря. Летательный аппарат упал в районе конечной станции общественного транспорта. Местные СМИ сообщают, что погибли все, кто находился на борту — это четыре человека.

По словам очевидцев, сначала винтокрылая машина зависла в воздухе, а затем рухнула на землю и загорелась. На место прибыли экстренные службы. Подробности ЧП уточняются.

Ранее Пятый канал рассказывал о крушении спасательного вертолета в ОАЭ.