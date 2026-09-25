«Это черный юмор»: Захарова о назначении Ревы замминистром обороны Украины

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 36 0

До перехода на военную службу он работал ведущим и сценаристом юмористического проекта.

Кто занимает должности в Минобороны Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Захарова назвала назначение Ревы замминистра обороны Украины «черным юмором»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала назначение Алексея Ревы заместителем министра обороны Украины «черным юмором». Об этом дипломат сообщила телеканалу «Звезда».

«Это и есть черный юмор», — прокомментировала Мария Захарова решение украинских властей.

До работы в Министерстве обороны Рева был ведущим и сценаристом юмористического проекта «Мамахохотала». После начала боевых действий он перешел на военную службу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Захарова назвала главу киевского режима Владимира Зеленского «расчеловеченным персонажем». Так дипломат отреагировала на его слова о готовности приехать в Москву для переговоров «на ракете».

Дипломат заявила, что подобная риторика не соответствует заявлениям о намерении участвовать в мирном диалоге. Кроме того, представитель МИД России сказала, что Владимир Зеленский не стал тем политиком, на которого изначально рассчитывали его зарубежные партнеры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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