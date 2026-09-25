Собянин рассказал о строительстве четырехполосной дороги в Зеленограде

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 18 0

Магистраль соединит Крюково и Силино, которые сейчас разделены железнодорожной линией.

В Зеленограде начали строить дорогу между Крюково и Силино

Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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В Зеленограде стартовало строительство четырехполосной дороги, которая соединит районы Крюково и Силино. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Новая магистраль пройдет от пересечения улиц Александровки и Михайловки в Крюкове под железнодорожными путями до Проектируемого проезда № 684 в направлении Алабушевской улицы в Силине. Сейчас районы разделены железнодорожной линией, поэтому попасть из одного в другой можно только через Панфиловский проспект.

В проекте участвует ОАО «Российские железные дороги», специалисты которого построят путепровод. При этом при строительстве будут использоваться материалы, произведенные в Московской области.

Городские службы возведут Проектируемый проезд № 627, а также проведут реконструкцию участков улиц Александровки, Конструктора Лукина, Алабушевской и Проектируемого проезда № 684.

Ожидается, что новая дорога улучшит транспортную связь между районами Крюково и Силино, а также повысит доступность площадок особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде. По словам Сергея Собянина, после завершения работ наземный транспорт сможет напрямую связать 14, 15, 16, 18 и 20-й микрорайоны города с объектами ОЭЗ. Завершить строительство планируется в 2027 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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